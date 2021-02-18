اليوم السابع
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غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا الغربية.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 03:20 م
غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا الغربية.. صور غلق وتشميع 6مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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نفذ مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بقرى مركز طنطا، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وشن مجلس مدينة طنطا 4لجان مشتركة مع مديرية التربية والتعليم، وقامت اللجان بالمرور على القرى التي يوجد بها مراكز للدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 6سناتر بعد إخراج الطلبة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها

تشميع مركز للدروس الخصوصية
تشميع مركز للدروس الخصوصية

 

تكدس الطلاب داخل مركز الدروس الخصوصية
تكدس الطلاب داخل مركز الدروس الخصوصية

 

ضبط مركز للدروس الخصوصية
ضبط مركز للدروس الخصوصية

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

مجلس مدينة طنطا

مراكز الدروس الخصوصية

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