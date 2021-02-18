غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمركز طنطا الغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذ مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بقرى مركز طنطا، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كان محافظ الغربية قد وجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وشن مجلس مدينة طنطا 4لجان مشتركة مع مديرية التربية والتعليم، وقامت اللجان بالمرور على القرى التي يوجد بها مراكز للدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 6سناتر بعد إخراج الطلبة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها



تشميع مركز للدروس الخصوصية



تكدس الطلاب داخل مركز الدروس الخصوصية