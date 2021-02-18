غلق مركز تخاطب غير مرخص وعيادة تأهيل حركى لعدم وجود طبيب ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف جهودها لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب فى أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها .

وشكل المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم اللجنة برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثلين عن الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اليوم السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية "مفاجئة "بمدينة بنى سويف وقرى شرق النيل شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحال الجزارة ومراكز طبية ومراكز خدمات سيارات، وأسفرت عن غلق مركز تخاطب لعدم وجود تراخيص، وغلق عيادة تأهيل حركى لعدم وجود طبيب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحرير 12 محضرا بمخالفات تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية، والتى تنوعت فى عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود تراخيص.



السكرتير العام يقود.حملة حماية المستهلك في بنى سويف



جانب من الحملة