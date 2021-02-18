ضبط 541 مخالفة وحالتى تعاطى خلال حملة مرورية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شنت مديرية أمن أسوان اليوم الخميس، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء المحافظة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 541 مخالفة مرورية متنوعة، كما ضبطت سيارة ودراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات.

فيما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 126 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 2 حالات تعاطي إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو وافيون والأقراص المخدرة.

وتباشر النيابات المختصة التحقيق وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.