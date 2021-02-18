سقوط شجرة وعمود كهرباء على شريط السكة الحديد بالدقهلية بسبب سوء الطقس

الدقهلية شريف الديب

أدى سوء الأحوال الجوية لسقوط شجرة وعمود إنارة على قضبان السكة الحديد بناحية محطة قرية والحطبة التابعة لمركز شربين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه شربين من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة وعمود كهرباء على شريط السكة الحديد بمحطة قرية الحطبة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ تنسيقا ومسئولى مجلس مدينة شربين وشركة الكهرباء وبالفحص تبين سقوط شجرة فى المحطة المشار إليها على عمود إنارة فرعى مما أدى إلى سقوطهما على شريط السكة الحديد، وتم تجنيب الشجرة وعمود الكهرباء على، ولم ينجم عن ذلك أى إصابات.

وبسؤال الفنى على نسيم عبد الكريم 22 سنة ناظر المحطة، أرجع ذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال محمد عبد العظيم من 29 سنة فنى شبكة كهرباء شربين، أيد ذات المضمون.

وأضاف أن عمود الكهرباء مفصول عن التيار الكهربائي منذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة تبين تجاوز القطار رقم 68 ركاب القادم من دمياط متجها إلى المنصورة لمدة 30 دقيقة، ولم ينجم عن ذلك ثمة تجاوزات أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1280 لسنة 2020 إدارة مركز شربين وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.