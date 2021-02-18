سعر الذهب اليوم الخميس 18 – 2 – 2021 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب فى تعاملات الخميس 18 فبراير 2021 مع استقرار ملحوظ فى المعدن النفيس حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى تغيرات نحو الارتفاع المحدود خلال الساعات القليلة القادمة، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الآن 780 جنيها للجرام وهو العيار الرئيسى فى السوق المصرى، فيما يسجل عيار 18 سعر 668 جنيها ويبلغ عيار 24 سعر 891 جنيها للجرام والجنيه الذهب يسجل 6240 جنيها.

السعر العالمى للذهب هبط أمس من 1805 إلى 1780 دولار وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليهبط إلى أدنى مستويات له منذ بداية هذا العام.

الذهب يحاول الآن تعويض خسائره التى مُنى بها على مدار تعاملات هذا الأسبوع، ويبدو أن الذهب قد يرتفع مجددا فى تعاملات غدا الجمعة، لكن لن يكون ارتفاعا كبيرا لعدد من الأسباب أهمها أن جاذبية السندات لا تزال تؤثر على قرارات المستثمرين، وكذلك لأن الدولار يشهد انتعاشه جزئية ومن ثم تكاليف حيازة الذهب قد تكون أعلى بقليل.

الذهب يعتبر ملاذا آمنا عندما تتراجع الأسهم والبورصات الدولية، وهنا يبيع المستثمرين الأسهم ويتجهوا للذهب كلما حدث انخفاض في هذه الأسهم وذلك من أجل المحافظة على قيمة أموالهم، إضافة إلى أن مؤشرات التضخم في الدول الكبرى لها أيضا تأثير على الذهب.