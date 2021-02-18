رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدورى بالعاملين

دمياط معتز الشربينى

عقد اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدورى بالعاملين وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد المكاني.

حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة وقيادات الهيئة وعدد من العاملين، حيث بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية.

وقام رئيس مجلس الإدارة بتكريم العاملين الذين قاموا بجهد متميز فى مختلف إدارات الهيئة خلال الفترة الأخيرة، ملقيا كلمة أوضح فى بدايتها إن هذا التكريم الرمزي يعد تكريماً لجميع العاملين بالهيئة.

كما استعرض آخر المستجدات بالميناء ومنها تصديق القيادة السياسية بضم مساحة حوالى 163 فدان ضمن مشروع انشاء حاجز الأمواج الجديد غرب الميناء والذى سيضيف أرصفة وساحات جديدة.

وأشاد بالمعاونة والمساندة التى قدمها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإتمام إجراءات البدء فى هذا المشروع، ولافتا إلى اشادة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمشروعات الميناء الجارية والمستقبلية بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ، والنجاح فى مجال التحول الرقمى وتشغيل مركز الخدمات اللوجستية بالميناء، وكذلك توقيع بروتوكول انتفاع شركة حاويات دمياط بخدمات المنظومة الآلية الخاصة بهيئة الميناء.

كما اشاد بحرفية قادة القاطرات والمرشدين وجهودهم فى انتظام حركة السفن من وإلى الميناء فى ظل الطقس الرديء الذى تعرضت له البلاد وجاهزيتهم لخدمة سفن الغاز المسال المنتظر قدومها بالتزامن مع قرب تشغيل محطة الغاز المسال بالميناء.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الهيئة الشكر لجميع العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.