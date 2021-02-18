رئيس المجلس الأوروبى: تحدث روحانى والاتحاد الأوروبى يدعم التطبيق الكامل للاتفاق النووى

وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحثا فيه آخر تطورات الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد روحاني خلال الاتصال أن "الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأمريكية الأحادية".

وشدد على أنه "لا ينبغي السماح بتدمير الاتفاق النووي، ويمكن لمفوض السياسة الخارجية الأوروبية ممارسة دور في اقتراح خطوات تنسيق العودة إلى الاتفاق".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده "مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتطرف"، مضيفا أن "وجود القوات الأجنبية في المنطقة عامل زعزعة الاستقرار والأمن فيها".