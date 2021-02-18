رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات الركاب والبضائع

كتب رضا حبيشى

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ورش أبو زعبل، لمتابعة تطوير وإعادة دهان العربات بالشكل الجديد المحدد بعدد 30 عربة درجة ثالثة عادية شهريًا، وأعمال تطوير عدد 6 عربات درجة ثالثة عادية ضمن مشروع تحسين وتطويرعربات الدرجة الثانية العادية بعدد 925 عربة (إعادة تحسين عدد 450 عربة وتأهيل عدد 212 عربة وتحسين عدد 263 عربة والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الارضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد، حيث تشمل الخطة تطوير وتحسين عدد 1023 عربة بهم، إضافة لعدد 200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالي العربات المقرر تطويرها 1223 عربة بنهاية عام 2021.

وأثناء الجولة، وجّه رئيس الهيئة بالاهتمام بالدهانات الخاصة بالعربات الجاري تحسينها مع تلافي أية ملاحظات أو عيوب بالدهانات والمعجون المستخدم، مع التأكيد على توفير المعدات اللازمة للورشة لإتمام الأعمال وزيادة الإنتاجية، كما وجّه رئيس الهيئة بوضع طاولة بمداخل أقسام الورشة تحمل بيان بإنتاجية القسم وبيان بالخطوات المتبعة للإنتاج، مع اصدار تعليماته بتواجد مفتش جودة وسلامة بصورة دائمة بكل قسم للتأكد من خروج الإنتاجية بالمعايير الفنية المطلوبة وبأعلى مستوى.

وتابع رسلان أقسام الورشة المختلفة والبالغة 24 قسم ومنهم أقسام الانتاج، البلي والعجل وعمرة عربات البضائع وعمرة عربات الركاب والمتروكات وعمرة والبواجي، ومسابك الزهر اليدوي والنصف آلية ومسابك النحاس والالومنيوم، وأكد علي ضرورة رفع انتاجية الورشة لتصل الي عمرة 25 عربة ركاب و 40 عربة بضائع شهريًا بالإضافة الي توفير احتياجات الهيئة الأخرى وربط حوافز العمال بالانتاجية المحققة تحفيزًا لبذل مزيد من الجهد

كما وجّه المهندس أشرف رسلان بوضع اللافتات الاسترشادية بالورشة، مع التأكيد على رفع الخردة ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، خاصةً عربات الركاب المخردة الموجودة بالورشة وذلك لإمكان تنظيف الاحواش ولتسهيل أعمال المناورة التي تتم بالورشة، موجهًا العاملين بالورشة ببذل مزيد من الجهد في سبيل اخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد.



رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل



جولة رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل جولة رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل



رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات الركاب رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات الركاب



جانب من جولة رئيس هيئة السكة الحديد جانب من جولة رئيس هيئة السكة الحديد



رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات البضائع رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات البضائع



جولة رئيس هيئة السكة الحديد جولة رئيس هيئة السكة الحديد



رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات الركاب والبضائع رئيس السكة الحديد يتفقد ورش أبو زعبل لمتابعة تطوير عربات الركاب والبضائع



جولة رئيس هيئة السكة الحديد بالورش جولة رئيس هيئة السكة الحديد بالورش