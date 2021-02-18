رؤساء مدن كفر الشيخ يواصلون رفع مياه الأمطار ليلا ووقف المعديات النهرية "صور"

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار ليلاً، والعمل على تيسير الحركة المرورية، ووقف المعديات النهرية، حفاظا على حياة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القري، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.



وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة ليلا، ورفع درجة الإستعداد القصوى بكافة أنحاء المدينة، والقرى، وأشرفَ على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي سحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار المرتقبة أولاً بأول، وتواجد المعدات الخاصة بالأمطار، واستمرار عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، بالإضافة إلى متابعة محطة الصرف الصحي بدائرة المدينة والقرى ومتابعة استكمال أعمال مسح المخلفات ورفع تراكمات مياه الأمطار بالمدينة أولاً بأول وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة، وسحب مياه الأمطار، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى تسليك خطوط الصرف الصحى بالمدينة.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي أولاً بأول بالمدينة، والقرى.



وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال سحب مياه الأمطار، ورفعها أولاً بأول، وانتشار كامل لكافة المعدات والأطقم بالشوارع والميادين، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية لسيارات الكسح والمعدات، وماكينات الرى لسحب مياه الأمطار، ومتابعة العاملين بقسم النظافة لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.



وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة، والقري، وقام وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة واستمرار سير عمل المعدات، ورفع مخلفات الأمطار بالمدينة والقرى.



وأشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار رفع تجمعات المياه الجوفية ومياه الأمطار بقرية عماد بر بحرى غرب ميناء صيد البرلس،ورفع الكثبان الرملية المتحركة على الطريق الدولى الساحلى والمتطايرة بسبب الطقس السيئ وسرعة الرياح، وتابع جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وقف المعديات النهرية بمدينة مطوبس ووقف حركة المعديات اليومي بقرى خان الجنى والسكرى والعامودة ومعدية رشيد ووقف قبلى وجزيرة الفرس وذلك لسوء حالة الطقس وسوء الاحوال الجوية وحفاظا علي سلامة المواطنين.