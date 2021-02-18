دراسة تكشف العلاقة بين أدوية الكوليسترول ونمط الحياة الصحى للوقاية من أمراض القلب

كتبت مروة هريدى

من المؤكد أن اتباع نمط حياة صحى يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب لأنها تساعد فى السيطرة على نسبة الدهون المختلفة فى الجسم والتحكم فى مستوى الكوليسترول بالدم، حيث توفر دراسة جديدة معلومات أكثر تفصيلًا حول كيفية السيطرة على الكوليسترول من خلال تحسين أنماط الحياة، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".

تقترح الدراسة الجديدة أهمية الجمع بين الأدوية الخافضة للكوليسترول وتغيير أنماط الحياة وجعلها صحية من أجل الحفاظ على صحة القلب، حيث تساعد الأدوية الخافضة للكوليسترول مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول الضار فى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما ثبت أيضًا أن اتباع نمط حياة صحى يتضمن ممارسة الرياضة بانتظام وتناول أطعمة ذات قيمة غذائية عالية والحفاظ على وزن صحى كلها عوامل تساهم بخفض نسبة الكوليسترول الضار والبروتين الدهنى عالى الكثافة.

استخدم المؤلف الرئيسى للدراسة جياهوى سى وزملاؤه تقنية تسمى التحليل الطيفى بالرنين المغناطيسى النووى لقياس 61 علامة دهنية مختلفة فى عينات الدم وتم تطبيقها على 4681 مشاركًا من بينهم حالات تعانى من السكتة الدماغية وأمراض القلب وأفراد أصحاء أيضًا، حيث ركزت الدراسة على علامات الدهون فى عينات الدم للمشاركين الذين لديهم نمط حياة صحية ومقارنتهم بمشاركين آخرين ممن لديهم عادات أقل صحية، حيث وجدوا 50 علامة دهنية مرتبطة بنمط الحياة الصحى.

بشكل عام، وجدوا أن تناول الأدوية الخافضة للكوليسترول مع الانخراط فى أنماط حياة صحية من المرجح أن يساعد الأفراد فى الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة به.