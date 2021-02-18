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حديقة الحيوان بالجيزة تفتح أبوابها من جديد بعد تحسن أحوال الطقس.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 01:39 م
حديقة الحيوان بالجيزة تفتح أبوابها من جديد بعد تحسن أحوال الطقس.. صور حديقة الحيوان
كتب سيد الخلفاوى

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فتحت حديقة الحيوان بالجيزة، أبوابها اليوم أمام الزوار، وذلك بعد تحسن حالة الجو واستقرار الطقس، وذلك عقب إخلائها أمس، بسبب التقلبات الجوية، حرصا على سلامة الزوار والحيوانات.
 
كان الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بوزارة الزراعة، قال إنه تقرر إغلاق حديقة حيوان الجيزة، والتى تعد أكبر الحدائق بسبب سوء الجو والعاصفة الترابية، خوفا من أى ضرر للمواطنين أو الحيوانات.
 
وأوضح محمد رجائى، أن حديقة حيوان الجيزة اتخذت جميع الإجراءات من العاصفة الترابية منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، بالإضافة إلى المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ولا توجد آثار سلبية على جميع الحيوانات المتواجدة بالحدائق.
 
فيما أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة ،أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.
 
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حديقة الحيوان

حديقة حيوان الجيزة

الجيزة

الحيونات

الطقس

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