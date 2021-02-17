الزراعة تغلق حديقة الحيوان بالجيزة بسبب العاصفة الترابية.. اقرأ التفاصيل

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بوزارة الزراعة، إنه تقرر إغلاق حديقة حيوان الجيزة،و التى تعد أكبر الحدائق بسبب سوء الجو والعاصفة الترابية خوفا من أى ضرر للمواطنين أو الحيوانات.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيبدأ غلق باب التذاكر فى الساعة الثانية ظهرا وإخلاء الحديقة كإجراء احترازى، خوفا على المواطنين، وتلاشى الأضرار الصحية التى تؤثر على الحيوانات بالسلب، بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية.

وأوضح محمد رجائى، أن حديقة حيوان الجيزة اتخذت جميع الإجراءات من العاصفة الترابية منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، بالإضافة إلى المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ولا توجد آثار سلبية على جميع الحيوانات المتواجدة بالحدائق.

فيما أكد تقرير حديقة حيوان الجيزة ،أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، المتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق .