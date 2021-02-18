اليوم السابع
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جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب والعثور على جثته بمنطقة مهجورة بأطفيح

الخميس، 18 فبراير 2021 11:27 م
جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب والعثور على جثته بمنطقة مهجورة بأطفيح مديرية أمن الجيزة -
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن الشاب المعثور على جثته بأطفيح، تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في إنهاء حياته، وأن زوج شقيقته حاول إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه عقب تأكده من وفاته، تخلص من الجثة بمكان مهجور، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بمنطقة خالية من السكان، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب، يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب المعثور على جثته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتبين من خلال التحريات، أن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، خلال تواجده بصحبة زوج شقيقته، مما أسفر عن وفاته، وحاول زوج شقيقته نقله إلى المستشفى، إلا أنه تخلص من الجثة بمكان العثور عليها، عقب تأكده من وفاته، وألقى رجال المباحث القبض على زوج شقيقة الشاب المتوفي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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