جامعة أسيوط تعلن انطلاق أعمال حملة تطعيم أطقمها الطبية بلقاح كورونا

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق أعمال حملة تطعيم الأطقم الطبية ومعاونيهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتى تم تخصيص لها مقراً خاصاً بالقسم الداخلى الملحق بقسم علاج الأورام والطب النووى بالمستشفى الجامعى، وذلك بالتنسيق مع مسئولى الحملة بوزارة الصحة والتى تضمنت وصول الدفعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا الإنجليزى ضمن جهود الدولة لتوفير كميات كافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتنفيذ خطتها بإعطاء الأولوية فى الحقن باللقاح للأطقم الطبية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم فى ظل ظروف عملهم التى تقتضى الوقوف فى الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، تفقد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم الخميس، أعمال انطلاق الحملة وذلك بحضور الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسى، والدكتورة هبه الله جمال راشد رئيس الإدارة المركزية لوحدة مكافحة العدوى، والدكتور على عبد العليم القائم بأعمال رئيس قطاع المستشفيات الجامعية والدكتورة إحسان أبو عوف مدير عام الشئون الطبية .

وعن الإجراءات التى تم اتخاذها لإطلاق الحملة صرح الدكتور علاء عطية أنه تم تخصيص مقراً ملائماً لأعمال الحملة بمراحلها المختلفة والتى تبدأ بعملية التسجيل وإدخال البيانات حيث تم تجهيز غرفة مزودة بأجهزة حاسب آلى ومتصلة بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الصحة وذلك لاستقبال الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وعمال من العاملين بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية والراغبين فى إجراء التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وأوضح أن عملية التطعيم تبدأ فى غرفة مخصصة للفحص الطبى وقياس كفاءة الوظائف الحيوية، وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بقسم الصحة العامة بكلية الطب، ثم يليها غرفة التطعيم حيث يتم أخذ الجرعة المخصصة من اللقاح وذلك بمعرفة المختصين بوحدة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، ثم يعقب ذلك فترة ملاحظة لمدة نصف ساعة للفرد بعد أخذ جرعة اللقاح وذلك لمتابعة حالته الصحية تحت إشراف قسم الأمراض الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية .

وأشار الدكتور علاء عبد المنعم، إلى أنه تم مخاطبة كافة مستشفيات أسيوط الجامعية وذلك لتسجيل بيانات الراغبين فى أخذ جرعة اللقاح وذلك بملئ استمارة تفيد موافقتهم على أخذ اللقاح يتم بموجبها حقنهم بالجرعة الأولى وحفظ حقهم فى الجرعة الثانية، لافتا إلى أن أعداد الأسماء المسجلة حتى الآن وصل إلى 600 فرد وبدأت الحملة اليوم بالأطقم الطبية العاملة بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى على أن يتم تباعاً باقى مستشفيات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة هبة الله جمال راشد، أن الساعات الأولى لبدء الحملة شهدت تطعيم أول عشرة أفراد من الأطقم الطبية بمستشفى المسالك والتى تضمنت حقن الدكتور ياسر محمود عبد السلام نائب مستشفى المسالك لشئون العلاج المجانى، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد أستاذ جراحة المسالك البولية ونقب الأطباء بأسيوط.