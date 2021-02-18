جامعة أسيوط تعلن إطلاق جمعية أطباء أورام الصعيد الأسبوع المقبل

أسيوط هيثم البدرى

تطلق جامعة أسيوط، وقائع مؤتمرها الدولى الثانى عشر لعلاج الأورام والذى تنظمه كلية الطب تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور علاء عطية عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بأنه من المقرر انطلاق المؤتمر يوم الأربعاء 24 فبراير ويمتد حتى 26 من الشهر ذاته، وذلك عن طريق الانعقاد الهجين الذى يجمع بين المشاركة الحضورية لرؤساء الجلسات والمصريين فقط وبين المشاركة الإلكترونية للمتحدثين والمشاركين من خارج مصر من نحو 10 دول عربية وأجنبية، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكشف الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى ورئيس المؤتمر، أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن إنشاء جمعية أطباء أورام الصعيد وهى جمعية علمية اجتماعية غير قابلة للربح تهدف إلى إثراء البحث العلمى المشترك بين جامعات الصعيد ونشر الوعى بالأورام وأهمية الفحص الدورى والكشف المبكر للأورام، وتكاتف الجهود من اجل تطوير الأجهزة العلاجية بالجامعات، فضلاً عن عمل شبكة اتصال بين الأقسام بحيث توحد البرتوكولات ويتم علاج المريض من خلال الرقم القومى فقد لمنع الازدواجية .

وعن هذا الشأن صرح الدكتور سمير شحاتة أن احتضان المؤتمر لإنشاء الجمعية يأتى انطلاقاً من تاريخ ومكانة قسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة أسيوط والذى يعد أعرق وأقدم الأقسام المتخصصة فى هذا المجال على مستوى الصعيد بما يلقى عليه القيام بمسئولية علمية ومهنية فى دعم الشباب الأطباء من مختلف جامعات الصعيد حيث من المقرر أن تضم الجمعية فى عضويتها كافة الراغبين فى الانضمام لها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأطباء المتخصصين فى مجال الأورام من محافظات المنيا، وأسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر وأسوان .