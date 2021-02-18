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تسجيل 22501 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

الخميس، 18 فبراير 2021 10:35 م
تسجيل 22501 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 22501 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت السلطات الصحية الفرنسية،  أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22501، مقارنة مع 25018 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3536648 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن السلطات الصحية رصدت 271 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 83393 متوفيا، بينهم 59159 في المستشفيات و24234 في دور المسنين.


فرنسا

كورونا

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كوفيد 19

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