بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات الأسبوع بضغوط هبوط 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% خاسراً 35.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% خاسراً 43.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 19 نقطة ليغلق عند مستوى 4662.81 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% خاسراً 10.80 نقطة ليغلق عند مستوى 4845.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 248.4 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.39%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.13%، 1.03%، على التوالي، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.50%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.32%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%.

وتصدرت القائمة الخضراء ببورصة الكويت سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" بنسبة 9.44%، ثم سهم "شركة الإمتيازات الخليجية القابضة" بنسبة 9.18%، ثم سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" بنسبة 8.16%، فيما تصدر القائمة الحمراء سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" بنسبة 10.28%، ثم سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" بنسبة 9.70%، ثم سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" بنسبة 9.44%، فيما تصدر سهم "بنك الكويت الوطني" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 6.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.19%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، تعطل البورصة أعمالها من يوم الخميس الموافق 25 فبراير إلى يوم 28 فبراير الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مارس المقبل.

كما أعلنت بورصة الكويت بأنه بناءً على قرار الجمعية العامة لشركة الأولى للاستثمار (الأولى)، والتي أقرت فيها تخفيض رأس المال، فأنه تقرر إيقاف أسهم الشركة عن التداول اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري إلى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التخفيض على أن يتم إعادة أسهم الشركة للتداول اعتبارا من يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل.

في سياق آخر أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال.