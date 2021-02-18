اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل تعلن تطوير وصيانة 5000 كم من شبكة الطرق بتكلفة 15 مليار جنيه

الخميس، 18 فبراير 2021 11:26 ص
النقل تعلن تطوير وصيانة 5000 كم من شبكة الطرق بتكلفة 15 مليار جنيه انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة النقل، أنه لا صحة لإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة، وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة، حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من قبل (لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق)، مُشيرةً إلى أن قطاع الطرق والكباري قد شهد تطوراً كبيراً مما انعكس ذلك على تقدم مصر 90 مركزاً في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز  28 عالمياً بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019/2020.
 
وفي إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية، تم تنفيذ نحو 4800كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها بالمشروع القومي للطرق، كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 11 محوراً على النيل بتكلفة بلغت 14مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020.
 
 
 

مشروعات طرق

الحكومة

مجلس الوزراء

المركز الاعلامى

النقل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل إنشاء 12 كوبرى و9 أنفاق فى كفر الشيخ بـ1.26 مليار جنيه.. مدير المشروع: الطريق المزدوج ينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات ويقلل زمن الرحلة واستهلاك الوقود ويؤكد: الافتتاح يونيو المقبل.. صور

الأحد، 07 فبراير 2021 11:06 ص

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة

السبت، 06 فبراير 2021 10:57 ص

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الطرق والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة

الإثنين، 25 يناير 2021 10:42 ص

محافظ القليوبية يتفقد 11 مشروعا للطرق والكبارى والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه

الأربعاء، 20 يناير 2021 12:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة