وحذف المشروع المواد التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، والذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات.. مقترحا رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطنى والصورة الرسمية للعاهل المغربي، المثبتة في القاعات التى تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.