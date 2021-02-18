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العربية: مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستانى وراء هجوم أربيل العراقى

الخميس، 18 فبراير 2021 06:47 م
العربية: مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستانى وراء هجوم أربيل العراقى اربيل
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجموعة تابعة لفصيل من حزب العمال الكردستاني ومجموعة من ميليشيا الحشد وراء هجوم أربيل.

 

وأضافت القناة، أن تحقيق أمريكي كشف تورط فصيل من حزب العمال الكردستاني وميليشيا الحشد في هجوم أربيل.

 

وفى وقت سابق، كشف مصدر استخبارى عراقى معلومات بشأن طبيعة تنظيم ما يسمى بـ"سرايا أولياء الدم"، الذي تبنى مسؤولية قصف مطار أربيل، والجهة التي تقف خلفه، وقال المصدر - في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم/الخميس/ - إن "سرايا أولياء الدم" مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مباشرة، مضيفًا أن من أشرف على الهجوم ضد مطار أربيل هم كتائب حزب الله، وأشار إلى أن "أعضاء سرايا أولياء الدم" هم طليعة مجموعة منتقاة من كتائب حزب الله، وتم تدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية عالية المستوى.

 

 


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