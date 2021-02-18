اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لموظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر لتقاضية رشوة 2000 جنيه من مواطن

الخميس، 18 فبراير 2021 02:03 م
السجن 3 سنوات لموظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر لتقاضية رشوة 2000 جنيه من مواطن المستشار محمد الشوربجى رئيس محكمة جنايات الجيزة
كتب كريم صبحى - أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة جنايات الجيزة،  برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين، أحمد همام وجوزيف إدوارد وسكرتارية أحمد فتحي، بمعاقبة موظف بجهاز مدينة 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات بتهمة الحصول على رشوة ألفى جنيه مقابل إنهاء إجراءات التصالح على شقة مواطن .

وجاء في أمر الإحالة ، أن المتهم بصفته موظفا عموميا أخصائي بجهاز مدينة 6 أكتوبر، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من مواطن مبلغا وقدره 6 ألاف جنيه على سبيل الرشوة ، أخذ منها ألفى جنيه، مقابل إنهاء إجراءات المصالحة عن أعمال البناء المخالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم مختص بتحرير محاضر مخالفات البناء وإجراء المعاينة واتخاذ إجراءات المصالحة، حيث طلب من أحد المواطنين رشوة 6 ألاف جنيه لإتمام إجراءات تصالح لشقته بمدينة السادس من أكتوبر، وحصل منه على ألفى جنيه واتفق معه على تسليم باقي المبلغ 4 ألاف جنيه،  بعد إنهاء إجراءات التصالح، فتم القبض عليه متلبسا واحالته للنيابة  التي قررت حبسه واحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق .

 


جنايات الجيزة

التصالح في مخالفات البناء

جهاز مدينة 6 أكتوبر

رشوة جهاز مدينة 6 أكتوبر

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