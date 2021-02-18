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الخارجية الأمريكية: بلينكن جدد التزام واشنطن بدعم عملية السلام فى أفغانستان

الخميس، 18 فبراير 2021 05:36 م
الخارجية الأمريكية: بلينكن جدد التزام واشنطن بدعم عملية السلام فى أفغانستان بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ناقش في اتصال مع الرئيس الأفغانى، المراجعة الأمريكية لاستراتيجيتها في أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتونى بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم عملية السلام في أفغانستان للتوصل إلى تسوية سياسية.

وفى وقت سابق قُتل 67 من مسلحي حركة طالبان في عمليات شنتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية في أنحاء مختلفة من أفغانستان، وقالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس، حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن عناصر من قوات الدفاع البرية استهدفوا مقاتلي طالبان في منطقتي أرجنداب وميزان بإقليم زابول أمس وذلك بدعم جوي.

 


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