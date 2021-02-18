الحكومة تنفى إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.
الحكومة تنفى إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفاتالخميس، 18 فبراير 2021 11:13 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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