اليوم السابع
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الحكومة تنفى إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات

الخميس، 18 فبراير 2021 11:13 ص
الحكومة تنفى إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.
 
 

مشروعات طرق

الحكومة

مجلس الوزراء

المركز الاعلامى

اليوم السابع بلس

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