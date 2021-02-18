التايمز: نحو 5000 من مواطنى هونج كونج تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا

رويترز

ذكرت صحيفة التايمز أن نحو 5000 من مواطني هونج كونج تقدموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة بها بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهد الطريق لمنح الجنسية للفارين من المستعمرة البريطانية السابقة.