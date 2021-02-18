التايمز: نحو 5000 من مواطنى هونج كونج تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا

ذكرت صحيفة التايمز أن نحو 5000 من مواطني هونج كونج تقدموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة بها بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهد الطريق لمنح الجنسية للفارين من المستعمرة البريطانية السابقة.
وعدّلت بريطانيا قواعد التأشيرات بما يتيح أمام الملايين من سكان هونج كونج فرصة الاستقرار فيها.
وتتيح القواعد لسكان هونج كونج من حملة جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي العيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية.
وأحجمت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على المعلومات. وقالت متحدثة إن البيانات ستُعلن خلال الشهور المقبلة.
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