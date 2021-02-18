اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التايمز: نحو 5000 من مواطنى هونج كونج تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا

الخميس، 18 فبراير 2021 12:24 م
التايمز: نحو 5000 من مواطنى هونج كونج تقدموا بطلبات للانتقال لبريطانيا هونج كونج - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة التايمز أن نحو 5000 من مواطني هونج كونج تقدموا بطلبات للعيش في المملكة المتحدة والعمل والدراسة بها بموجب برنامج جديد للتأشيرات يمهد الطريق لمنح الجنسية للفارين من المستعمرة البريطانية السابقة.

وعدّلت بريطانيا قواعد التأشيرات بما يتيح أمام الملايين من سكان هونج كونج فرصة الاستقرار فيها.

وتتيح القواعد لسكان هونج كونج من حملة جواز السفر الوطني البريطاني الخارجي العيش في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية.

وأحجمت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق على المعلومات. وقالت متحدثة إن البيانات ستُعلن خلال الشهور المقبلة.

 

 


هونج كونج

بريطانيا

المملكة المتحدة

وزارة الداخلية البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة