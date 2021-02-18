الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملتها لنظافة و تعقيم المساجد ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استعدادا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا المستجد".

وأكد القطاع الدينى بالوزارة، أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف امتنَّ الله عز وجل - به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها بأن نأتيها فى أحسن وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرًا وباطنًا،استجابة لقول الله عز وجل : " يَابَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، فإن الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) عظيم تحفُّهُ البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة، ومن ثمة وجب التفانى فى العمل لكل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته.

جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه، وهى :

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها فى كل مديرية هى:

مديرية أوقاف مرسى مطروح

1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح

مديرية أوقاف سوهاج

2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة

3. ال هاشم – بنى عمار – إدارة طهطا

4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما

5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا

6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة

7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا

8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة

9. الهادى – بنى حرام – إدارة دار السلام

10. الرحمن قرية عرب بنى واصل – إدارة ساقلته

11. الهدى – بندر الكرمانية

مديرية أوقاف الفيوم

12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق

13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي

14. الرحمة - الحصرى - حلفه – إدارة اطسا

15. النزلاوى – إدارة اطسا

16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا

17. السعده البحرى – إدارة اطسا

18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي

19. النور عباس – كحك بحرى – إدارة الشواشنه

20. محمد يوسف – كحك بحرى – إدارة الشواشنه

21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه

22. الصعايدة البحرى – الصعايدة – إدارة الشواشنه

23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه

24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه

25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني

مديرية أوقاف الشرقية

26. المسجد الكبير بقرية اسمونى مركز فاقوس شرقية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق

مديرية أوقاف المنوفية

28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا

29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف

مديرية أوقاف البحيرة

30. التوحيد – عزبة رفاعى – الأنشا – الرحمانية

31. البحرى أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية

32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاى البارود