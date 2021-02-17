اليوم السابع
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وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات الجمعة المقبل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:11 م
وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات الجمعة المقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسجد عصمت السادات بميت أبو الكوم - تلا - محافظة المنوفية بعد إحلاله و تجديده الجمعة المقبلة، ويؤدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى .
 
جدير بالذكر أنه سيتم افتتاح (32) مسجدًا جديدًا الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه ، وهى :
 
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها فى كل مديرية هى:
 
 
مديرية أوقاف مرسى مطروح
1. الحرمين – مرسى مطروح – غرب مطروح
مديرية أوقاف سوهاج
2. الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة
3. ال هاشم – بني عمار – إدارة طهطا
4. رضوان بك – أم دومة – إدارة طما
5. الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا
6. النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة
7. أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا
8. ال خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة
9. الهادي – بني حرام – إدارة دار السلام
10. الرحمن قرية عرب بني واصل – إدارة ساقلته
11. الهدى – بندر الكرمانية
 
مديرية أوقاف الفيوم
12. الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق
13. محمد حسن – ع السايح – إدارة الغرق قبلي
14. الرحمة - الحصري - حلفه – إدارة اطسا
15. النزلاوي – إدارة اطسا
16. الرحمة – أبو صير – إدارة اطسا
17. السعده البحري – إدارة اطسا
18. المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي
19. النور عباس – كحك بحري – إدارة الشواشنه
20. محمد يوسف – كحك بحري – إدارة الشواشنه
21. مسره – ع مسره – إدارة الشواشنه
22. الصعايدة البحري – الصعايدة – إدارة الشواشنه
23. أبو بكر الصديق – الصعايدة – إدارة الشواشنه
24. مسجد ع ميزار – إدارة الشواشنه
25. العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني
  
مديرية أوقاف الشرقية
26. المسجد الكبير بقرية اسموني مركز فاقوس شرقية
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
27. رياض الصالحين بقرية كفر الشراعنة – مركز دسوق
 
 
مديرية أوقاف المنوفية
28. عصمت السادات – ميت أبو الكوم – مركز تلا
29. نصر الدين بناحية دمليج – منوف
 
مديرية أوقاف البحيرة
30. التوحيد – عزبة رفاعي – الأنشا – الرحمانية
31. البحري أبو جبران – قرية أبو جبران - الرحمانية
32. عبد الرحمن الديب – عزبة الديب بالنبيرة – إيتاي البارود
 
 

مسجد عصمت السادات

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