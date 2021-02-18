إصابة سائق فى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين مهندس و3 سائقين توك توك بمنطقة الهرم، بسبب الخلاف على أولوية المرور، مما أسفر عن إصابة سائق بطلق نارى، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم، وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مهندس يقود سيارته، تشاجر مع سائق توك توك، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتدخل اثنين من زملاء السائق لمناصرته، مما دفع المهندس لإطلاق النار من سلاح مرخص،أسفر عن إصابة أحد سائقي التوك توك.

تم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.