أحمد طه ريان .. إقامة عزاء شيخ مشايخ المالكية بمسقط رأسه فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقيم أسرة الراحل الدكتور أحمد طه ريان شيخ مشايخ المالكية، أحد أكبر رجال الدين فى مصر والعالم الإسلامى، واجب العزاء فى الشيخ الجليل أحمد طه ريان بقرية الرياينة بالغربى قامولا فى مدينة القرنة مسقط رأسه، حيث ودعه أهالى القرية صباح اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير فى جنازة مهيبة بحضور كبار المشايخ وتلاميذ الدكتور الراحل وأفراد أسرته وأبناء بلدته.

ويقول الحاج عبد الفتاح يونس مسئول بلجنة المصالحات بالبر الغربى، إنه يقام واجب العزاء بجوار كوبرى قرية الرياينة مسقط رأس الشيخ الجليل الراحل أحمد طه ريان ، لاستقبال وفود المعزين والمشايخ والأهالى والقيادات التنفيذية والشعبية خلال الأيام المقبلة، حيث نعى الدكتور أحمد طه ريان، مؤكداً أنه من القامات العلمية والدينية الكبيرة على مر التاريخ فى مصر، حيث إنه خرج من أسرة بسيطة الحال وتدرج فى العلم حتى وصل لأعلى المراتب وأصبح شيخ مشايخ المالكية بمصر والعالم الإسلامى.

وأشار إلى أنه الشيخ أحمد طه ريان كان عاشقاً لبلدته وكان يزورها بصورة دائمة برفقة أبناؤه، والذين ورثوا منه العلم والدين وحب رسول الله، وكان له أثراً كبيراً بقريته وسط أحبته وجيرانه والجميع فى حالة حزن منذ نبأ رحيله جراء إصابته بفيروس كورونا.

فيما قال محمد عبد الواسع ابن قرية القبلى قامولا ناعياً الشيخ الجليل أحمد طه ريان، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى العالم والمفكر الإسلامى الجليل الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشيخ المالكية في مصر، ابن الأقصر والقامولات رجل لم يبخل بعلمه علي كل طالب علم بشتي أنحاء العالم حيث قام بالعديد من الرحلات العلمية إلى كل من السعودية والأردن والإمارات وبنجلادش وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ليعلم وينشر الدين الإسلامي في شتي بقاع الأرض، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

كان قد توفى الدكتور أحمد طه ريان ، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول عضو بالهيئة الأعلى بالأزهر الشريف، يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث سارع الكثير من تلامذة الشيخ بنعى الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وشهدت مدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تشييع جثمان شيخ المالكية الدكتور أحمد طه ريان بمقابر نجع البركة بمنطقة القبلي قامولا، بحضور المئات من الأهالى بالنجع وأسرة الدكتور الراحل.