المئات يشيعون جثمان شيخ المالكية الدكتور أحمد طه ريان بالأقصر.. صور

وكان قد شيع المئات من قيادات وطلاب الأزهر الشريف، الدكتورأحمد طه ريان، شيخ المالكية، وعضو هيئة كبار العلماء، ظهر امس الأربعاء، حيث أدوا صلاة الجنازة على الفقيد بالجامع الأزهر الشريف، وشارك فى الجنازة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر.

وعقب الانتهاء من صلاة الجنازة التى شارك بها مئات الطلاب الوافدين ، تم التحرك بالجثمان الى مدينة الأقصر، لدفنه بمقابر العائلة.

وكان قد نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره العالم الفقيه، الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكي في مصر والعالم الإسلامي، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.



وأكد الإمام الأكبر، أن العالم الإسلامي قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.



والإمام الأكبر إذ يعرب عن حزنه وألمه لرحيل العالم الجليل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".