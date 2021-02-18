أحد تلاميذ الدكتور أحمد طه ريان شيخ مشايخ المالكية يقدم رثاء على روحه

الأقصر – أحمد مرعى

ودع أهالى قرية القبلى قامولا فى مدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، أحد أكبر رجال الدين فى مصر والعالم الإسلامى، وهو الشيخ الجليل الدكتور أحمد طه ريان شيخ مشايخ المالكية، حيث قدم أحد تلاميذه ويدعى محمد عز الأزهرى، رثاء ونعى فى كلمات مميزة على رحيل العلامة الجليل.

وقال تلميذ العلامة الجليل أحمد طه ريان شيخ مشايخ المالكية: تلك كلمات خرجت من قلب ناظمها لا من بَنانه، وروحِ قائلِها لا من لسانه في رِثاء سيدنا ومولانا وشيخنا وشيخ مشايخنا الأستاذ الدكتور أحمد طه ريَّان - تغشَّاه المولىٰ برحمته، وأخلفنا فيه بالخير- وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدم الرثاء على روح العلامة أحمد طه ريان مايلي: يا أزهرَ الأنوارِ كفكِفْ عبرةً - سالتْ على خدِّ الزمانِ الغادرِ واحْزَنْ على فقْدِ الإمامِ المالِكِي - شيخِ القلوبِ سليلِ بيتٍ طاهرِ - هو ابنُ طه أحمدُ المشهورُ في فقهٍ وزُهدٍ معْ صفاءِ ضمائرِ - لم يبغِ دُنيانا ولا جاهًا بها ولئن أراد لنالها بتوافُرِ - لكنَّه سلطانُها لا يبتغي بدلًا بعلمٍ في رضاءِ القادِرِ - قد شبَّهوهُ بقطبِنا الدرديرِ يا حُسْنَ الشبيهينِ وحُسْنَ مآثِرِ - قد عاش فينا صادقًا في سِرِّه في جهرِه في وعدِه في الخاطِرِ - أنموذجًا للعلمِ والإحسانِ لا فُحْشٌ ولا ميلٌ لهتكِ ستائرِ - حتى مضى سيفُ المَنايا قاطعًا لسرورِنا والموتُ أقسى زائرِ - فَرِحًا سرى لأحبةٍ يلقاهُمُ لكنْ بَقينا بينَ أهلِ ظواهرِ - يا ربِّ أنعِم بالرضاءِ لشيخِنا واغفر به ذنبَ العُبَيدِ الحائرِ - ثمَّ الصلاة على النبي وآلِه ما طابَ ذكرٌ للإمامِ النائِرِ - واخْلُف علينا من يقومُ بأمرِنا دينًا ودنيا من كِرامِ أزاهرِ.

كان قد توفى الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول عضو بالهيئة الأعلى بالأزهر الشريف، يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث سارع الكثير من تلامذة الشيخ بنعى الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وشهدت مدينة القرنة غربي محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تشييع جثمان شيخ المالكية الدكتور أحمد طه ريان بمقابر نجع البركة بمنطقة القبلي قامولا، بحضور المئات من الأهالى بالنجع وأسرة الدكتور الراحل.