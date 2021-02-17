6 علاجات منزلية لمرضى حساسية الغبار فى العاصفة الترابية

كتبت إيناس البنا

مع سوء حالة الطقس وبدء العاصفة الترابية على معظم أنحاء البلاد، يتوجب على عدد من المرضى وكبار السن والأطفال بشكل خاص الحرص من التعرض لهذه الأتربة لتأثيرها الضار على صحتهم.

حساسية الغبار هي نوع شائع جدًا من الحساسية تبدأ الإصابة بها عند التعرض لأى جزء من الأتربة والغبار، وليس من السهل التحكم فيها، ويعد العطس وسيلان الأنف والعينين الدامعة والسعال وصعوبة التنفس بعض الأعراض الشائعة لحساسية الغبار.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تحدث هذه الحساسية بشكل أساسي بسبب وجود جزيئات الغبار في الهواء - وهو شيء لا يمكنك تجنبه، وإذا كنت أيضًا ضحية لحساسية الغبار، فجرب هذه العلاجات المنزلية البسيطة:

علاجات منزلية لمرضى حساسية الغبار



العسل المحلى



تتوفر أدلة كافية لإثبات الفوائد الصحية للعسل، وتناول العسل المحلى مفيد في علاج حساسية الغبار ووفقًا للنظريات ، سيساعد العسل المحلى جسمك على التكيف مع مسببات الحساسية الموجودة في البيئة.

فقط من خلال تناول ملعقة صغيرة من العسل ، يمكنك الحصول على راحة فورية من العطس أو السعال، حيث يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يمكنك تطبيقه على الطفح الجلدي أيضًا.

البروبيوتيك

تحدث الحساسية بسبب خلل في جهاز المناعة يجعل الجسم يتفاعل بقوة، لذا تناول ما يكفي من البكتيريا المفيدة لموازنة بكتيريا الأمعاء والتخلص من الحساسية، تناول اللبن الرائب أو اللبن لتقوية بكتيريا الأمعاء ، لأنه يتكون من البروبيوتيك.

خل حمض التفاح



لا يستخدم هذا الخليط لأغراض التوابل فحسب، بل إنه فعال أيضًا في علاج حساسية الغبار، امزج 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله ثلاث مرات في اليوم، يبطئ هذا المشروب من إنتاج المخاط .

البخار

يعتبر استنشاق البخار طريقة أخرى لعلاج حساسية الغبار، للقيام بذلك ، خذ بعض الماء الساخن في وعاء كبير وضع وجهك فوقه مع تغطية رأسك بالمنشفة لاستنشاق البخار بشكل صحيح، افعل ذلك لمدة 10 دقائق على الأقل، هذه العملية تلطف مجرى الأنف وتزيله.

فيتامين سي



تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجير الحلو، والفواكه المعبأة بفيتامين ج حيث تمنع إفراز خلايا الدم البيضاء للهستامين وتزيد من إزالة السموم منها، يقلل فيتامين ج أيضًا من إفرازات الأنف وانسدادها.