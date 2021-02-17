7 طرق لحماية العين من العواصف والأتربة.. أبرزها تجنب العدسات اللاصقة

كتبت مروة هريدى

يعانى الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية والحساسية خلال الأيام الحالية بسبب حالة الطقس السيئ التى تسيطر على البلاد بين موجة برد قارس مصاحبة لأتربة وعواصف رملية وفقًا لما ذكره موقع "health line".تتأثر العين بالتعرض للعناصر الملوثة فى الجو من غبار وعواصف رملية خاصة مع تكرار التعرض لها والتي تؤدى لتهيج العينين، ما قد يترتب عليه الإصابة بالالتهابات أو جفاف العينين، لذلك لابد من الاهتمام بالحفاظ على صحة العين وحمايتها على المدى البعيد والآخذ فى الاعتبار متغيرات الطقس التى تحدث كل عام خاصة فى فصل الشتاء ومعرفة طرق التعامل معها والوقاية من الأضرار التى قد تسببها للعين.

- أعراض قد تُصاب بها العين فى حال التعرض للعواصف الرملية والأتربة:

1- احمرار العين.

2- الشعور بحكة شديدة.

3- نزول إفرازات من العين.

4- الحساسية تجاه الضوء.

- طرق وقاية العين وحمايتها من العواصف الرملية والأتربة:

1- الالتزام بالبقاء فى المنزل عند حدوث عواصف رملية وأتربة أو الجلوس أكبر فترة ممكنة داخل أماكن مغلقة.

2- استخدام القطرات المرطبة للعين والمضادة للهيستامين لعلاج أى التهاب.

3- تجنب فرك العين فى حال تعرضها للغبار والأتربة.

4- ارتداء نظارة شمسية أو طبية عند مغادرة المنزل لحماية العين من أى مضاعفات قد تتعرض لها فى هذا الطقس السيء مثل الاحمرار وغزارة الدموع.

5- تجنب ارتداء عدسات لاصقة التى تتسبب فى تفاقم حساسية العين أثناء العواصف الترابية.

6- تجنب استخدام أدوات المكياج والتجميل خاصة فى منطقة العين لأنها قد تسيل بداخلها نتيجة قوة الرياح المحملة بالعواصف الرميلة والأتربة ما يزيد من خطورة الإصابة بحساسية شديدة.

7- تكرار غسل العين بالماء البارد على فترات متقاربة خاصة أثناء العواصف الترابية.