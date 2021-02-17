100 ألف جنيه جوائز مالية لمسابقة "شباب يبتكر" بأسوان .. صور

أسوان – عبد الله صلاح

احتفلت إحدى مؤسسات محافظة أسوان، بختام فعاليات مسابقة "شباب يبتكر"، برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك فى إطار برنامج تنمية مهارات شباب المحافظة، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الكندية .

وتنافست 100 فكرة ريادية مقدمة من الشباب والفتيات لمعسكر ابتكار ومسابقة ( شباب أسوان يبتكر ) تم اختيارهم من قبل لجنة فرز وتقيم من المحافظة .

وخضع المتسابقون إلى معسكر تدريبى مكثف لمدة 45 يوما، وذلك بمشاركة مدربين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات .

وشكلت لجنة تحكيم بقرار محافظ أسوان ، قامت باختيار أفضل 10 مشروعات لتقوم المؤسسة بتقديم جوائز ماليه بإجمالى 100 ألف جنيه ، وتقدم أحد الرعاة ومحافظة أسوان بمنح جوائز لـ 6 مشروعات أخرى.

وقالت رانيا القشاوى، مدير برنامج ريادة الأعمال بالمؤسسة، إن المؤسسة فاتحه أزرعها لدعم رواد ورائدات الأعمال فى محافظة أسوان الذين يمثلون بذور التغير الدائم.