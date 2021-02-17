اليوم السابع
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وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:24 م
وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجى وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجى
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اختبارات الإيفاد ‏الخارجي فى آخر مراحله - مرحلة المقابلة الشخصية - والتى تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
‏رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس ‏جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو ‏زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى.
 
وأوضح وكيل الأزهر، أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجى أفرزت مجموعة متميزة ‏من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهرى هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية ‏فائقة.  ‏
 
من جانبه، بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة ‏وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، ‏للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك ‏مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.‏
 
وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد ‏إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق ‏مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان ‏على سير الاختبارات.‏
 
وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 ‏آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح ‏منهم  1700  لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.‏

مجمع البحوث الاسلامية

جامعة الازهر

الازهر الشريف

وعاظ الازهر

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