مجمع البحوث الإسلامية يبدأ المرحلة الأخيرة لاختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم

كتب لؤى على

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجى لدول العالم للعام الحالي، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كمرحلة أخيرة لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث بدأت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء القادم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه اللقاءات الشخصية تأتى لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التى ستمثل الأزهر الشريف فى العديد من دول العالم، ويشارك فى اللجان أساتذة جامعة الأزهر وممثلين من وزارة الخارجية، وذلك للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمشاركين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته المرحلتان من تدقيق فى الاختيار.



أضاف عياد أن المقابلات يشارك فيها أساتذة جامعة الأزهر الشريف، كما يجرى نظام الاختبارات كله بنظام الكنترول المتبع فى الجامعة، لضمان الشفافية والنزاهة فى اختيار مبعوثى الأزهر الشريف إلى مختلف دول العالم.



أشار الأمين العام إلى أنه تقدم للمسابقة العامة واللغات للعام الحالى حوالى ثمانية آلاف مدرس وواعظ نجح منهم فى الاختبارات التحريرية حوالى خمسة آلاف، ويدخل منهم ما يقرب من 1700 فى المرحلة الأخيرة للمسابقة وهى المقابلة الشخصية.‎