واشنطن: سندفع 200 مليون دولار مستحقات شهرية لمنظمة الصحة العالمية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع 200 مليون دولار مستحقاتها الشهرية لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن: سنعمل مع الشركاء في العالم لتعزيز وإصلاح منظمة الصحة العالمية ودعم أجندة الأمن الصحي العالمي.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نعمل مع حلفائنا لدفع المسار الدبلوماسي بشأن ملف إيران النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية ، أن أمن المنطقة أولوية إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، متابعة: نسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران فى المنطقة.