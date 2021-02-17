هطول أمطار غزيرة وثلوج على الأراضى الفلسطينية المحتلة.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

هطلت الأمطار الغزيرة والثلوج على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور توثق تساقط الثلوج ساحات المسجد الأقصى، إضافة إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة في مناطق متفرقة من بينها رام الله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية منخفضا قطبيا قويا ربما يمتد على ثلاثة أيام، بدء منذ أمس الثلاثاء ومستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

بدء تساقط الثلوج في القدس الشريف ، يا الله ما اجملك 🤍🇵🇸 pic.twitter.com/Qvt8pSF4DI — عمر كوسا 🇵🇸 (@iOmarkousa) February 17, 2021

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق، اليوم الأربعاء، قد يكون مصحوبا بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة بعض الأحيان.

وبحسب طقس فلسطين، فإن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار عبور السحب الركامية لشمال البلاد وصولا إلى شمال الضفة الغربية مع هطول الأمطار الغزيرة والبردية والرعدية في بعض الأحيان، مع تساقط الثلوج في جبال الجليل الأعلى والجولان بشكل خاص.

تساقط كثيف للثلوج على بلدة بيت صفافا بالقدس المحتلة pic.twitter.com/OqAYrFSBRl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 17, 2021



الطقس في رام الله اليوم



الطقس في رام الله



القدس