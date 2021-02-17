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هدية الدولة لمليون مواطن.. الحياة تبتسم لأهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:03 م
هدية الدولة لمليون مواطن.. الحياة تبتسم لأهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" أعمال تطوير عزبة الهجانة
كتب سيد الخلفاوى

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عبر أهالى مدينة الأمل، "عزبة الهجانة سابقا"، بمدينة نصر، عن سعادتهم بتغيير اسم المنطقة، بتوجيهات من الرئيس السيسى، وذلك ضمن خطة التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة.

والتقى اليوم السابع، بأهالى عزبة الهجانة بعد تغيير أسمها لمدينة الأمل، حيث التقينا بعدد من الأهالى عن فرحتهم، موجهين رسالة شكر للرئيس السيسى على اهتمامة بتطوير المنطقة وزيارته لهم، والتوجيه بتوفير كافة الخدمات لها .

 



ووافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم على إطلاق اسم "مدينة الأمل" على منطقة عزبة الهجانة، وذلك تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


وجاء توجيه الرئيس السيسى بتغيير الإسم استجابة لرغبة الأهالى عقب الزيارة التى قام بها للمنطقة وبصحبته رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحافظ القاهرة.


كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الزيارة باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب، والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.


وتنفذ محافظة القاهرة مشروع محور الوفاء والأمل بعزبة الهجانة، ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

 

أعمال تطوير عزبة الهجانة (1)
أعمال تطوير عزبة الهجانة 

 

أعمال تطوير عزبة الهجانة (2)
أعمال تطوير عزبة الهجانة 

 

أعمال تطوير عزبة الهجانة (3)
أعمال تطوير عزبة الهجانة 

 

أعمال تطوير عزبة الهجانة (4)
أعمال تطوير عزبة الهجانة 

 


مدينة الامل

عزبة الهجانة

اهالينا

تطوير العشوائيات

محور الوفاء والامل

اليوم السابع بلس

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