مصرع 21 شخصا على الأقل جراء موجة صقيع فى الولايات المتحدة

كتب أحمد عرفة

لقى 21 شخصا مصرعهم على الأقل جراء موجة صقيع غير مسبوقة فى الولايات المتحدة، والتي أدت أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، سقط الضحايا نتيجة العواصف الثلجية التي تم تسجيلها في ولايات تكساس ولويزيانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وميزوري بجنوب البلاد وتشمل هذه الإحصاءات ضحايا حوادث المرور جراء الانزلاقات على الطرق وحالات الاختناق إثر استخدام طرق غير آمنة للتدفئة.

وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد القياسية وغير الاعتيادية بالنسبة لهذه الولاية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.