كيف تتخلص من انسداد الأنف دون تناول الأدوية؟

كتبت إيناس البنا

تسبب نزلات البرد والجيوب الأنفية انسداد الأنف عمومًا، لكن انسداد الأنف مشكلة مختلفة تمامًا. يمكن أن يكون راجعا إلى عدة أسباب أخرى، ويُعد وجود مخاط مفرط في الممر الأنفي أحد الأسباب الرئيسية ، لكن التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية هو سبب شائع آخر لانسداد الأنف.

بغض النظر عن العامل المسبب لانسداد الأنف، قد ترغب في التخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبدلاً من تناول الدواء ، يجب أن تحاول علاج هذه المشكلة بشكل طبيعي، وفيما يلي بعض الطرق لإزالة انسداد الأنف بشكل طبيعي وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

بعض الطرق لإزالة انسداد الأنف بشكل طبيعي



استخدم المرطب



إذا كنت تعاني من مشكلة انسداد الأنف بشكل متكرر أو كنت مريضًا بالجيوب الأنفية ، فيجب عليك الاحتفاظ بجهاز ترطيب في مكانك، هذه طريقة سهلة وفعالة لتخفيف انسداد الأنف وتسكين آلام الجيوب الأنفية. يعمل المرطب عن طريق إطلاق الرطوبة في الهواء لزيادة الرطوبة في الأماكن المغلقة، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من البرد استخدام جهاز ترطيب الهواء ليلاً للنوم بسلام.

بالعودة إلى مشكلة انسداد الأنف ، فإن تنفس هذه الرطوبة يمكن أن يهدئ الأوعية الدموية الملتهبة ويهدئ الجيوب الأنفية، كما تساعد زيادة الرطوبة في الهواء أيضًا في تخفيف المخاط في الممرات الأنفية التي تسبب الانسداد.

استخدم ضمادة دافئة



في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو الضغط الدافئ لإزالة انسداد أنفك، فهو أحد أسهل علاجات انسداد الأنف، حيث يساعد الضغط الدافئ في فك انسداد مجرى الأنف.

للقيام بذلك، أنقع منشفة يد في الماء الساخن واعصر السائل، ثم قم بطيها واحتفظ بها على الأنف، بعد 5-10 دقائق ، كرر الخطوة الأولى واحتفظ بالمنشفة على الجبهة.

هذا الإجراء من شأنه أن يوفر الدفء اللازم للأنف ويسمح للمخاط بالإفراج بسهولة، حيث تقلل الحرارة أيضًا من التورم في فتحتي الأنف، وهذا علاج طبيعي ولذلك يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم.

استخدم رذاذ محلول ملحي



يتكون بخاخ الأنف الملحي من محلول ملحي يساعد في زيادة الرطوبة في الخياشيم ويخفف المخاط للسماح بإطلاقه بسهولة، يمكنك بسهولة الحصول على رذاذ محلول ملحي من أقرب متجر طبي.

يتم استخدامه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم مما سيقلل من الأوعية الدموية المنتفخة التي تساعد في إطلاق السوائل من فتحتي الأنف لتنظيف الأنف المحشو، ولكن يجب عليك استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام بخاخات المحلول الملحي، لأن بعضها يحتوي على مزيلات الاحتقان التي قد تؤدي إلى تفاقم الاحتقان إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو أكثر مما هو مطلوب.

حافظ على رطوبتك



تناول الماء يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف انسداد الأنف، حيث يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في درء العديد من المشاكل بما في ذلك انسداد مجرى الأنف.

من الماء إلى العصائر الطازجة إلى المشروبات الرياضية ، يمكنك تناول أي سائل على مدار اليوم، وتساعد السوائل في ترقق المخاط لتخفيف انسداد الجيوب الأنفية، ويمكن للسوائل أيضًا أن تخفف التهيج والالتهاب، إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل التهاب الحلق والبرد ، يجب عليك تناول السوائل الدافئة مثل الحساء أو الشاي الدافئ أو شاي الأعشاب.