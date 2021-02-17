فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق حافلة فى قناة مائية بالهند إلى 47 شخصا

أفادت الشرطة الهندية بأن 47 راكبا على الأقل لقوا مصرعهم بحادث سقوط حافلة في قناة مائية بولاية ماديا براديش وسط البلاد.
وقال رئيس شرطة المنطقة دارامفير سينج: "لقد عثرنا الآن على 47 جثة وأرسلناها إلى التشريح.. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة"، مضيفا أنه تم إنقاذ 7 أشخاص من القناة المائية، ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل أكثر من 50 راكبا عن الطريق إلى قناة مائية قرب قرية ساتنا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
🚌🇮🇳INDE - Une trentaine de passagers d’un bus ont été tués après que celui-ci soit tombé dans un canal dans la ville de Sidhi, située dans le Nord-Est du pays (via @RebeccaRambar). pic.twitter.com/uFNeEURgK5— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) February 16, 2021
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