اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق حافلة فى قناة مائية بالهند إلى 47 شخصا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:00 ص
فيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق حافلة فى قناة مائية بالهند إلى 47 شخصا جانب من الحادث
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت الشرطة الهندية بأن 47 راكبا على الأقل لقوا مصرعهم بحادث سقوط حافلة في قناة مائية بولاية ماديا براديش وسط البلاد.

وقال رئيس شرطة المنطقة دارامفير سينج: "لقد عثرنا الآن على 47 جثة وأرسلناها إلى التشريح.. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة"، مضيفا أنه تم إنقاذ 7 أشخاص من القناة المائية، ووقع الحادث عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل أكثر من 50 راكبا عن الطريق إلى قناة مائية قرب قرية ساتنا في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

 


الهند

حادث

سقوط حافلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمازون تعلن تصنيع جهاز بث تليفزيونى في الهند

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:00 ص

انخفاض إصابات فيروس كورونا فى الهند إلى 11 ألف حالة يومية.. كانت 100 ألف

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:00 م

عصابات القردة تثير الفوضى.. مافيا الحيوانات المشاغبة تسرق زوار جزيرة بالى وتفاوضهم على مقتنياتهم.. تخطف رضيعتين وتقتل إحداهما.. وتغزو مدينة هندية لسرقة الطعام.. وفتاة تلقى مصرعها بسببهم أثناء جمعها الملابس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:00 م

مصرع 32 شخصا جراء سقوط حافلة بقناة مياه فى الهند

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 09:48 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة