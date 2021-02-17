ضبط 566 مخالفة مرورية و9 حالات تعاطى أثناء القيادة فى أسوان

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 566 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير117 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 150مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص، كما أسفرت الحملة عن تحرير 105 مخالفات متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 9 حالات تعاطي إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون والأقراص المخدرة.
يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.
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