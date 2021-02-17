ضبط 566 مخالفة مرورية و9 حالات تعاطى أثناء القيادة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 566 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة ودراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير117 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفوري في 98 مخالفة، وتحرير 150مخالفة غرامة ونش ، وسحب تراخيص، كما أسفرت الحملة عن تحرير 105 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 9 حالات تعاطي إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو والأفيون والأقراص المخدرة.