"سيدات هوكى الشرقية" يفوز ببطولة الدورى العام والمحافظ يهنئ

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبات فريق هوكي الشرقية سيدات لفوزهن ببطولة الدوري العام الممتاز على مستوي الجمهورية وحصولهن على كأس البطولة وتتويجهن باللقب رسميا متمنياً لهن مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الدولية والإفريقية.

أكد محافظ الشرقية، على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي مشاركة فريق هوكي الشرقية سيدات ببطولة الدوري العام الممتاز لهوكي السيدات في الفترة من 20 ديسمبر 2020 وحتي 26 فبراير 2021 واستطاع التغلب علي الفرق المنافسة 6 مرات متتالية والوصول الي التصفيات النهائية، لافتا إلي أن فريق هوكي الشرقية سيدات تغلب علي فريق نادي سموحة الرياضة بإحراز سته أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي أرض ملعب نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة ليتصدر ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المباراة النهائية اتسمت بالندية والقوة وأحرزت اللاعبات سما سامي وميار صفي ومريم السيد وفيفي صفوت وإسراء رمضان وهايدي محمد أهداف الفوز والحصول علي لقب بطولة الدوري العام الممتاز لهوكي السيدات.