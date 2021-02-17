سفينة أمريكية تبحر بالقرب من جزر خاضعة للصين فى بحر الصين الجنوبى

أبحرت سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في بحر الصين الجنوبي اليوم الأربعاء في عملية لحرية الملاحة تعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن تحديا لبكين.

وقال الأسطول السابع الأمريكي إن المدمرة راسل "أكدت على حقوق وحريات الملاحة في جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".

وتقول الصين إن لها السيادة على أرخبيل الجزر بأكمله، فيما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على بعض الجزر أو جميعها.

ونددت واشنطن بما وصفته بأنه محاولات من بكين للاستقواء على جيرانها، فيما استنكرت الصين مرارا ما وصفتها بأنها محاولات أمريكية لإشعال التوتر في المنطقة والتدخل في شؤونها.

يأتي مرور السفينة الأمريكية بالقرب من جزر سبراتلي في أعقاب تدريبات مشتركة أجرتها هذا الشهر حاملتا طائرات أمريكيتان ومجموعاتهما القتالية في بحر الصين الجنوبي ومرور سفينة حربية أخرى بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها بكين.