اليوم السابع
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رفع 343 حالة إشغال وإغلاق مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:40 م
رفع 343 حالة إشغال وإغلاق مركزين للدروس الخصوصية فى البحيرة رفع الإشغالات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وأسفرت الحملات عن إزالة 110 حالة إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد، وغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببدر.

 

كما تم رفع  22 حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع، ومصادرة 38 شيشة بكوم حمادة، وكذلك رفع 171 حالة إشغال بشوارع "الجيش  -  قونيا  - الكورنيش - النافورة - السريع  - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس" بمدينة دمنهور.

 

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مشددا على استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


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