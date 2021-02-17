دار الإفتاء عن جنودنا فى برودة الطقس: "اذكروهم من صالح دعائكم"

وتابعت دار الإفتاء المصرية: "كن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام فى أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التى لا تنام واجزهم عنا خيراً فى الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم."

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم الأربعاء، لتكون ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الانحاء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال وجنوب الصعيد، فضلا عن استمرار فرص الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب المحافظات .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

- عدم تخفيف الملابس

- عدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.

-على مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج.

و يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة