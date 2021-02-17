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الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن الطقس والأحوال الجوية بداية من الجمعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:33 ص
الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن الطقس والأحوال الجوية بداية من الجمعة الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الجمعة، منوهة بارتفاع بسيط في درجات الحرارة، غدا الخميس، لتسجل القاهرة 16 درجة مئوية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة اليوم الأربعاء.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "اكسترا نيوز"، إن بعض مناطق الجمهورية شهدت تساقطا للثلوج مثل سانت كاترين، كما أن بعض مناطق محافظات السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وشهدت تساقط حبات البرد، مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، التي خرجت إلى الشواطئ، متوقعة استمرار هذه الحالة اليوم.


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