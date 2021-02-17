الأرصاد تنشر صورا لأقمار صناعية تشير لأمطار وحبات ثلج وعاصفة شمال الصعيد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير لتكون السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سوف تمتد السحب المنخفضة الممطرة إلى المناطق الداخلية، لتشمل مناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء، مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء الذى يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، ويكون مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء يصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وطقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس بارد على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والمنوفية والشرقية .

كما تشهد البلاد فرص أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية .

كما تتوقع الأرصاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من رفح ورأس سدر والعريش وسانت كاترين شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف وتكون صقيع على المزروعات ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة عل شمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد .