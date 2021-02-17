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حكومة اليمن تطالب مجلس الأمن بوقف التصرفات الرعناء للنظام الإيرانى والحوثيين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:48 م
حكومة اليمن تطالب مجلس الأمن بوقف التصرفات الرعناء للنظام الإيرانى والحوثيين الحوثيون - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الحكومة اليمنية، أن ميليشيا الحوثيين ومن يدعمها في طهران غير مستعدين للسلام، متابعة: نحن بحاجة لموقف دولي حازم ضد الحوثيين لا يكتفى بالإدانات فقط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي، موضحا أن الحوثيين استهدفوا النازحين والمدنيين في مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة والكاتيوشا.

واستنكرت الحكومة اليمنية استهداف ميليشيا الحوثي للمطارات والأعيان المدنية في السعودية، موضحة أن الأعمال الإرهابية الحوثية ضد السعودية تنفذ خدمة لأجندة إيرانية.

 

 


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