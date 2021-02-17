تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية لـ9 مساءً

كتب محمود عبد الراضي

قررت الأحوال المدنية، استكمال تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءاً تيسيراً على المواطنين.. وذلك على النحو التالى :-

سجل مدنى بندر المنيا ( بمحافظة المنيا)

سجل مدنى بنها النموذجى (بمحافظة القليوبية)

سجل مدنى الشيخ زايد أول (بمحافظة الجيزة).

المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.